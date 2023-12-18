Тысячи фермеров со всей Германии направились в Берлин

Тысячи фермеров со всей Германии, часть из них на тракторах, направляются в Берлин, чтобы выразить свое недовольство аграрной политикой. Акция протеста пройдет сегодня у Бранденбургских ворот. Ожидается, что городское движение будет парализовано. В центре немецкой столицы уже звучат гудки тракторов и сирены, похожие на сигнал воздушной тревоги. Ассоциация фермеров Германии выступает против отмены налоговых льгот, которую планирует принять правительство. Ведь из-за этого отрасль потеряет почти миллиард евро.