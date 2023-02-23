Тысячи грузовиков застряли на границе Пакистана и Афганистана

Около 6 тыс. грузовиков застряли на ключевом пункте пересечения границы между Пакистаном и Афганистаном. Машины стоят с воскресенья, тогда погранпереход был закрыт афганской стороной с пояснениями, что Пакистан не выполнил обязательства по оформлению передвижения товаров и путешественников. Сегодня переход обещают открыть, однако тонны продуктов, которые везли фуры, уже испорчены. Меж тем поставки из Пакистана крайне необходимы для потребностей населения соседней страны. Кроме того, многие грузовики направляются в Среднюю Азию, используя Афганистан в качестве транзита.