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Тысячи людей пытаются покинуть Афганистан
Тысячи людей пытаются покинуть Афганистан после захвата Кабула талибами. Ночью сотни афганцев стремились попасть в зону вылета аэропорта. Им помешали американские военные. Они открыли якобы предупредительный огонь. Однако на утро стало ясно: стрельба - на поражение. По меньшей мере пять человек погибли. Утром люди штурм самолетов продолжили. В сетях появилось видео, как за шасси американского самолета зацепились несколько афганцев, в надежде покинуть страну. Американцы просто убирают шасси внутрь фюзеляжа, и люди падают вниз!
Вашингтон по ситуации в Афганистане отмалчивается. Напомним, обстановка в стране резко обострилась после решения Байдена вывести американский контингент, который находился там 20 лет. Политические эксперты уже называет произошедшее худшим провалом Штатов за два десятилетия. А экс-президент США Дональд Трамп призвал Джо Байдена и вовсе уйти в отставку.
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