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Тысячи людей в Чили вышли на улицу с требованием отставки властей

Экономика страны переживает не лучшие времена. Поводом к спаду стали весенние тотальные ограничения на фоне борьбы с пандемией. Для разгона протестующих полиция применяла водометы. Сообщается о задержанных.

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