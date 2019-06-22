Тысячи людей встретили рассвет около Стоунхенджа

Тысячи людей сегодня утром встречали рассвет около Стоунхенджа. Это один из самых известных в мире памятников неолита и бронзового века. Он находится в графстве Уилтшир в Великобритании. Туристы наблюдали, как самая короткая ночь встречается с самым длинным днем года. Это праздник летнего солнцестояния. Памятник и его окрестности включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.



