Тысячи людей вышли на акцию протеста в Варшаве против польского закона в области абортов, а также преступного правления партии "Право и справедливость". Организаторы сообщают об аналогичных протестах в более чем 40 городах в рамках двухдневной всепольской забастовки женщин.