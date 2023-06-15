ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Тысячи людей вышли на акцию протеста в Варшаве

Тысячи людей вышли на акцию протеста в Варшаве против польского закона в области абортов, а также преступного правления партии "Право и справедливость". Организаторы сообщают об аналогичных протестах в более чем 40 городах в рамках двухдневной всепольской забастовки женщин.

Веским поводом стала смерть 33-летней женщины, врачи отказали ей в прерывании опасной беременности. В итоге погибли и она, и ребенок.

Конституционный суд в 2020 году фактически запретил проведение в стране абортов, это обернулось в Польше волной массовых протестов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все