ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Тысячи людей вышли на протест в Буэнос-Айресе против вето президента на повышение пенсий

Более 30 человек получили ранения, несколько задержаны на очередном митинге в Буэнос-Айресе. Тысячи людей собрались перед зданием конгресса в знак протеста против вето президента на повышение пенсий. Полиция применила силу для разгона.

А в Колумбии автоперевозчики заблокировали взъезд в столицу - водители недовольны повышением цен на дизельное топливо. Они жалуются, что теперь 85% их затрат приходится на топливо и дорожные сборы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все