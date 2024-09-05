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Тысячи людей вышли на протест в Буэнос-Айресе против вето президента на повышение пенсий
Более 30 человек получили ранения, несколько задержаны на очередном митинге в Буэнос-Айресе. Тысячи людей собрались перед зданием конгресса в знак протеста против вето президента на повышение пенсий. Полиция применила силу для разгона.
А в Колумбии автоперевозчики заблокировали взъезд в столицу - водители недовольны повышением цен на дизельное топливо. Они жалуются, что теперь 85% их затрат приходится на топливо и дорожные сборы.
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