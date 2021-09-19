В мире не утихают антиковидные протесты. Тысячи людей вышли на улицы Мельбурна из-за ужесточения коронавирусных мер. В городе действует уже шестой локдаун. На этих кадрах разозленные полицейские толкают пожилую женщину, она падает, и два офицера брызгают газом ей прямо в лицо. СМИ сообщают, что пострадавшей около 70 лет.