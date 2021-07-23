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Тысячи людей вышли на улицы Неаполя в знак протеста против экологического саммита G20

Тысячи людей вышли на улицы Неаполя в знак протеста против экологического саммита G20, который продолжится сегодня в Королевском дворце в центре города. Основные темы встречи - глобальное потепление и финансирование перехода на зеленую энергетику. Протестующие назвали саммит очередной симпатичной встречей, на которой снова не примут действенных мер. Активисты призвали участников саммита к более решительным шагам для предотвращения экологической катастрофы.


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