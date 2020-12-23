Тысячи людей застряли между Британией и Францией

. Они третьи сутки в своих грузовикахожидают проезда под Ла-Маншем: ни туалетов, ни горячего питания. Дальнобойщикипытаются разрешить ситуацию силой. Полиция уже задержала несколько человек.Власти Франции обещают открыть движениеуже сегодня, а пока в пробке скопилось уже до 3 тысяч фур.