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Тысячи людей застряли между Британией и Францией

Огромные пробки на британских границах

В заложниках условий оказались и

водители фур

. Они третьи сутки в своих грузовикахожидают проезда под Ла-Маншем: ни туалетов, ни горячего питания. Дальнобойщикипытаются разрешить ситуацию силой. Полиция уже задержала несколько человек.Власти Франции обещают открыть движениеуже сегодня, а пока в пробке скопилось уже до 3 тысяч фур.

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