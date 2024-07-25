Миграционный кризис грозит новым витком. Тысячи мигрантов направляются через Мексику к границе США. Люди торопятся попасть в Штаты, опасаясь, что в случае победы на выборах Трамп закроет въезд. Переселенцы также боятся, что власти заблокируют мобильное приложение, с помощью которого подают запросы на получение убежища.

Известно, что беженцы из разных стран объединяются в группы, чтобы сделать путешествие более безопасным и избежать нападений или задержаний. По приблизительным подсчетам, в караване около 3 тысяч нелегалов. Идут целыми семьями. При этом большая часть - дети и подростки.