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Тысячи мигрантов после пожара в греческой Мории перемещены в другой лагерь
Тысячи мигрантов, которые потеряли временное пристанище после пожара в греческой Мории, перемещены в другой лагерь. Прежде, чем заселиться в новый центр содержания, все беженцы пройдут экспресс-тест на коронавирус. Ранее у нескольких жителей 13-тысячной общины нашли болезнь. Это спровоцировало побеги и поджог прошлого лагеря. Тем временем не все мигранты довольны новым местом жительства. По острову прокатились демонстрации мигрантов, желающих попасть на материковую Европу. Усмиряет многотысячную толпу греческая полиция.
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