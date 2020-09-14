Тысячи мигрантов после пожара в греческой Мории перемещены в другой лагерь

Тысячи мигрантов, которые потеряли временное пристанище после пожара в греческой Мории, перемещены в другой лагерь. Прежде, чем заселиться в новый центр содержания, все беженцы пройдут экспресс-тест на коронавирус. Ранее у нескольких жителей 13-тысячной общины нашли болезнь. Это спровоцировало побеги и поджог прошлого лагеря. Тем временем не все мигранты довольны новым местом жительства. По острову прокатились демонстрации мигрантов, желающих попасть на материковую Европу. Усмиряет многотысячную толпу греческая полиция.



