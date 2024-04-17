Тысячи нелегалов вышли на протест в Нью-Йорке, требуя грин-карты и рабочие визы

Тысячи нелегальных иммигрантов выстроились в очередь возле мэрии Нью-Йорка, требуя грин-карты и рабочие визы. Им их обещал президент Джо Байден.

Многие митингующие заявили, что их очень беспокоят две проблемы: невозможность остаться в приюте дольше 60 дней и сложность получения разрешения на работу.