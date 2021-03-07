Тысячи несогласных с военным переворотом в Мьянме продолжают выходить на уличные акции протеста

Все так же неспокойно в Мьянме. Тысячи несогласных с военным переворотом продолжают выходить на уличные акции протеста. Манифестанты выстраивают баррикады в центре крупнейшего города страны Янгона. Военные не церемонятся: сегодня утром применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. А самодельные заграждения уничтожают с помощью бульдозеров.



Военный режим в Мьянме подавляет протесты очень жестко. Только за месяц демонстраций погибли более 50 человек. Значительная часть населения ушла в бессрочную забастовку. Военные объявили об увольнениях тех, кто не вернется на работу 8 марта.



