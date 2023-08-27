Тысячи протестующих вышли на улицы Парижа против ужесточения правил иммиграции

Тысячи человек вышли на улицы Парижа, протестуя против ужесточения правил иммиграции и предоставлении убежища. Новый законопроект, с одной стороны, должен упростить интеграцию рабочих-мигрантов во Франции. Однако одновременно позволит правительству депортировать беженцев без документов. По словам участников акции, такой подход нарушает права человека. Люди требуют легализовать всех, кто в этом нуждается, а также обеспечить безопасные пути миграции.