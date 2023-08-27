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Тысячи протестующих вышли на улицы Парижа против ужесточения правил иммиграции
Тысячи человек вышли на улицы Парижа, протестуя против ужесточения правил иммиграции и предоставлении убежища. Новый законопроект, с одной стороны, должен упростить интеграцию рабочих-мигрантов во Франции. Однако одновременно позволит правительству депортировать беженцев без документов. По словам участников акции, такой подход нарушает права человека. Люди требуют легализовать всех, кто в этом нуждается, а также обеспечить безопасные пути миграции.
Одновременно на юго-западе страны состоялся велозабег против строительства оросительных "мегабассейнов". Такие водоемы, по плану, должны обеспечить орошение полей в засушливые летние месяцы. Однако активисты полагают, что это негативно скажется на экологии страны. 700 велосипедистов и десятки участников на тракторах проехали колонной из департамента Де-Севр до Парижа.