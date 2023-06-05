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Тысячи протестующих вышли на улицы польских городов
"Власти Польши идут по пути автократии и потери демократии. Подрывают основные права человека и нарушают Конституцию страны". Именно с такими лозунгами вышли на улицы польских городов сотни тысяч протестующих.
Демонстрации против "популистского националистического правительства" прошли в преддверии парламентских выборов, запланированных на осень.
Протесты в Варшаве
В Варшаве состоялась одна из самых крупных за последние 30 лет антиправительственных акций. Полмиллиона поляков из разных уголков страны собрались в столице, чтобы пройти маршем протеста по центральным улицам к Королевскому замку. Сторонники сразу нескольких оппозиционных партий Польши объединились, чтобы сказать нет политике Дуды.
Мы здесь сегодня, чтобы вся Польша, вся Европа, весь мир, чтобы все увидели, насколько мы сильны, сколько нас. Чтобы, как и 30, 40 лет назад, бороться за свободу и демократию. Этих голосов, эту волну уже ничто не остановит. Великан проснулся!
На кадрах, опубликованных в интернете, видно настоящее народное море! Вот такая "любовь" поляков к властям. Антиправительственный марш стал и попыткой выступить против падения уровня жизни и нового закона, который Дуда подписал на прошлой неделе. Согласно ему, будет создана комиссия по изучению влияния России, во время работы которой планируется выявить государственных и должностных лиц, которые якобы под указку Кремля действовали в ущерб Польше.
По сути, это не только русофобский закон, но и явная попытка выбить из предвыборной гонки оппозицию, неугодную власти.
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