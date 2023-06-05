Тысячи протестующих вышли на улицы польских городов

Мы здесь сегодня, чтобы вся Польша, вся Европа, весь мир, чтобы все увидели, насколько мы сильны, сколько нас. Чтобы, как и 30, 40 лет назад, бороться за свободу и демократию. Этих голосов, эту волну уже ничто не остановит. Великан проснулся!

Дональд Туск, лидер партии "Гражданская платформа"