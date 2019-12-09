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Тысячи Санта-Клаусов вышли в Глазго на благотворительную пробежку

В сборе денег многие шотландцы принимали участие целыми семьями. Некоторые бегуны облачились в костюмы оленей и снеговиков. С 2006 года - момента основания забега - были собраны сотни тысяч фунтов стерлингов для благотворительных организаций.

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