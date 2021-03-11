Тысячи студентов вышли на демонстрации в Йоханнесбурге

Акции протеста - в Южно-Африканской Республике. Тысячи студентов вышли на демонстрации в кампусе Университета Йоханнесбурга. Причиной послужил отказ администрации зачислять на новый учебный год студентов, имевших задолженности по оплате. Ситуация накалялась, начались столкновения. Полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты.



В результате столкновений один человек погиб, двое пострадавших. Несколько студентов арестованы.



