Тысячи туристов эвакуированы из-за пожаров на Канарских островах

Канары по-прежнему во власти огня! С популярного острова экстренно эвакуируют тысячи туристов. В спешке покидают дома и местные жители. Огнем охвачено около тысячи гектаров леса. К тушению пожара привлекли авиацию. На месте ЧП работают семь сотен спасателей. Однако справиться с огнем пока не удается. Ситуацию осложняют сильный ветер и засушливая погода, которая держится на острове уже несколько недель.