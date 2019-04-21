Тысячи верующих этой ночью пришли в базилику Святого Петра в Ватикане

Всенощное пасхальное бдение там возглавил Папа Римский Франциск. По традиции понтифик начал службу Литургией Света. Он благословил огонь и зажег пасхал. От огня зажгли свои свечи остальные епископы и священники. Пасхальная месса завершилась с наступлением рассвета. Ну, а сегодня днем глава Римско-католической церкви обратится к верующим с пасхальным посланием, которое завершится словами "Христос Воскресе".