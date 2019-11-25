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Тысячи жителей Брюсселя вышли на улицы с протестом против домашнего насилия

Демонстрация была приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Протестующие разместили женскую обувь красного цвета на мостовой у Дворца справедливости как символ жертв убийств. Сегодня, согласно данным ООН, во всем мире насилие остается одной из главных причин смерти или инвалидности женщин репродуктивного возраста.

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