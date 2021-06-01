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Тысячи жителей Конго начали возвращаться в пострадавшие от извержения вулкана районы

На прошлой неделе в очередной раз проснулась огненная гора. Потоки магмы захватили город Гома. Местные жители были вынуждены эвакуироваться. Местная вулканологическая обсерватория пытается оценить угрозу, однако для нормальной работыне хватает ни ресурсов, ни персонала.


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