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Тысячи жителей Мали недовольны вмешательством Запада во внутренние дела страны
Тысячи жителей Мали вышли на акцию протеста против вмешательства во внутренние дела страны. Люди недовольны давлением Франции на политическую жизнь государства. Граждане прошли маршем по центру Бамако, держа в руках транспаранты и выкрикивая лозунги. Особо агрессивные сжигали флаги Франции.
Пятая республика еще с прошлого столетия сохраняет определенный контроль над бывшими колониями. Так, в августе 2014 Франция начала в Мали антитеррористическую операцию "Бархан". Теперь же, когда держать контроль над страной стало тяжелее, Париж начал вывод своих войск. Из 5100 французских военнослужащих останутся лишь 3000.
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