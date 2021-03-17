Тюремный аукцион в Украине не состоялся

В сентябре Украине необходимо погасить государственный долг, который насегодня превышает 91 миллиард долларов. И заработать в стране решили на тюрьмах. Однако первый аукцион по продажетюрем с треском провалился. Министр юстиции Украины Денис Малюська с сожалениемотметил, что "торги даже не начались, поскольку не было подано ни однойзаявки". Купить привлекательный объект украинцам предлагали за 800 тысячдолларов. Министр принял решение перенести аукцион и снизить стартовую цену.Искать покупателей продолжат в апреле.