ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Тюремный срок за нарушение санкций - на семейную пару в Германии завели уголовное дело

Против семейной пары из Германии, которая отправляла деньги на помощь российским военным, завели уголовное дело в Берлине. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Как пишет "Рэйтер", семья в конце прошлого года собрала 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии России. На них были куплены рации, наушники и телефоны. Однако с февраля прошлого года власти ЕС запретили поставку и финансирование определенных товаров для российской армии, в том числе радиооборудования. Срок паре грозит именно за нарушение санкций.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все