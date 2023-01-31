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Тюремный срок за нарушение санкций - на семейную пару в Германии завели уголовное дело
Против семейной пары из Германии, которая отправляла деньги на помощь российским военным, завели уголовное дело в Берлине. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Как пишет "Рэйтер", семья в конце прошлого года собрала 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии России. На них были куплены рации, наушники и телефоны. Однако с февраля прошлого года власти ЕС запретили поставку и финансирование определенных товаров для российской армии, в том числе радиооборудования. Срок паре грозит именно за нарушение санкций.
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