Тюрьма за посты в соцсетях грозит жителю Польши

Неожиданно приехали бойцы на обыск ко мне с самого утра. Конфисковали телефон и ноутбук. С тех пор я не мог получить никакой информации, на каком этапе все. Пришло уведомление, что вызывают на допрос в прокуратуру. С начала спецоперации я поддержал Российскую Федерацию. Наказание от трех месяцев до пяти лет.

Марчин Миколаек