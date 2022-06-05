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Тюрьма за посты в соцсетях грозит жителю Польши
А чтобы и думать не смели противиться антироссийским санкциям, европейские режимы приучают своих граждан ненавидеть все русское уже под страхом уголовного преследования. Тюрьма за посты в соцсетях грозит жителю Польши. Марчин Миколаек высказывался в поддержку спецоперации в Украине и критиковал снос памятников красноармейцам. Мужчина справедливо заметил, что советский солдат сейчас представлен в Польше в самом худшем виде. За выражение своей гражданской позиции получил уголовное дело.
Неожиданно приехали бойцы на обыск ко мне с самого утра. Конфисковали телефон и ноутбук. С тех пор я не мог получить никакой информации, на каком этапе все. Пришло уведомление, что вызывают на допрос в прокуратуру. С начала спецоперации я поддержал Российскую Федерацию. Наказание от трех месяцев до пяти лет.
Пан Миколаек констатирует: поляков запугивают, чтобы те не смели выразить мнение, которое расходится с официальной позицией властей. И принципиально заверил, что подстраиваться под репрессивные порядки не собирается, ведь жизни в государстве, "где фашизм поднял голову", не представляет.
"Никакой свободы слова и демократии в Европе и близко нет. Все это лишь красивые сказки, и если ты не угоден власти, то о твоих правах тут же забывают", - резюмирует гражданин Польши.
Официально преследуют несогласных с официальным курсом Риги власти Латвии. Полиция зафиксировала 800 нарушений закона, которые заключались в "размещении символики, связанной с Россией". Вот одно из таких преступлений: мужчина шел с триколором по историческому району Риги. На него набросился местный житель и силой отобрал флаг. Латвийские полицейские начали преследование пострадавшего от действий напавшего. Вот такой вывихнутый правопорядок.
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