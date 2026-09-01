Тюрьмы Франции оказались рекордно переполненными

Есть в Европе и положительная динамика - преступность растет, причем так, что уже не хватает тюрем.

Во Франции, например, они все переполнены - динамика на 6,5 % больше, чем в 2025 году.

Как отмечают эксперты, это уже "склады для людей". Из-за дефицита кроватей заключенные спят на полу.

Беспокоит правозащитников антисанитария и насилие в местах заключения. Жаль, что не беспокоят их первопричины стремительного роста преступности в этой цветущей и попахивающей Европе.