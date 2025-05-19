У Байдена диагностировали агрессивную форму рака

У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Команда политика рассказала, что на прошлой неделе экс-президент был осмотрен врачами из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологию.