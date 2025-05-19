3.72 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
У Байдена диагностировали агрессивную форму рака
У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Команда политика рассказала, что на прошлой неделе экс-президент был осмотрен врачами из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологию.
Представители экс-президента отмечают: хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по всей видимости, гормонально чувствителен, что допускает эффективное лечение.
Сейчас экс-лидер Белого дома и его семья рассматривают вместе с врачами варианты терапии.
Фото ТАСС