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У Байдена диагностировали агрессивную форму рака

У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Команда политика рассказала, что на прошлой неделе экс-президент был осмотрен врачами из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологию.

Представители экс-президента отмечают: хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по всей видимости, гормонально чувствителен, что допускает эффективное лечение.

Сейчас экс-лидер Белого дома и его семья рассматривают вместе с врачами варианты терапии.

Фото ТАСС

Байден