У ЕС нет денег на проект "Восточный щит"?

Новый западный забор рушится, не успев построиться.

Евросоюз может не найти в ближайшие годы средства на финансирование проекта "Восточный щит". Это план по строительству линии оборонительных укреплений вдоль границы Польши с Беларусью и Россией, сообщает краковская радиостанция RMF FM.

В лучшем случае деньги на польскую линию обороны могут найти лишь в бюджете ЕС на 2028-2034 годы.