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У ЕС нет денег на проект "Восточный щит"?

Новый западный забор рушится, не успев построиться.

Евросоюз может не найти в ближайшие годы средства на финансирование проекта "Восточный щит". Это план по строительству линии оборонительных укреплений вдоль границы Польши с Беларусью и Россией, сообщает краковская радиостанция RMF FM.

В лучшем случае деньги на польскую линию обороны могут найти лишь в бюджете ЕС на 2028-2034 годы.

Так что 2,5 млрд долларов Варшава может увидеть только в срок, на который премьер Туск объявил уже завершение проекта.

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