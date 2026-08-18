Конфликт США и Ирана показал киевскому режиму, насколько он зависим от Вашингтона. В Украине истощился запас ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Установки без дела простаивают под Киевом: контейнеры пусты, а последний пуск был произведен 10 недель назад.

Такие новости о текущем положении Украины сообщает американский телеканал CNN. Телеканал указывает, что глобальный кризис с поставками ракет для Patriot был спровоцирован их широким использованием в Персидском заливе. Десятки стран пытаются усилить свои системы ПВО.