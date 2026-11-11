У Сейма Литвы прошла акция протеста сотрудников Департамента миграции

У литовского Сейма прошла акция протеста сотрудников Департамента миграции. Они жаловались на катастрофическую нехватку денег.

Около половины работников получает менее 1 тыс. евро в месяц, что при литовских ценах означает жизнь в нищете. Их зарплаты на 20 % ниже средней по стране.

Работники миграционного ведомства считают себя самыми обездоленными из бюджетников, притом что их роль велика как никогда: литовские власти очень серьезно относятся к проникновению в страну людей иной культуры, веры и расы - это многими воспринимается как проблема.

Участники акции требовали от властей немедленного выделения 5 млн евро.