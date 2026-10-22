У Трампа есть рычаги влияния на Зеленского - мнение эксперта

У Трампа есть рычаги влияния на Зеленского, и компромисс по Украине все же будет найден. Мнение эксперта.

Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель проекта MilitaryRussia.ru (Россия):

"У Трампа, безусловно, есть влияние на Зеленского. Зеленский зависит от американской военной помощи и политической поддержки Соединенных Штатов. Сейчас пытаются переключить центр тяжести на Европу, Европа начала играть большую роль, но Соединенные Штаты ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. И, конечно, очень хотелось бы надеяться, и по крайней мере, то, что мы видим в последние дни, то, что Зеленский обращает внимание на любые замечания из Вашингтона, но пока не готов рвать эту пуповину. Так что очень хотелось бы надеяться, что будет достигнут компромисс и киевскому режиму, Трампу и здравому смыслу удастся прийти к общему знаменателю ".