У здания Минфина Латвии появился… гроб. А знаки процентов на деревянном ящике как бы намекают, что инфляция и рост цен вызывают все больше вопросов у жителей республики. Людям надоело недоедать и кормить Украину.

При этом, как отмечают местные журналисты, латвийские власти сделали все, чтобы в стране стало невыносимо жить. По их словам, в недалеком будущем на машинах смогут ездить только министры и депутаты парламента, а жить в квартирах с отоплением только олигархи, члены правлений крупных компаний и госакционеры.