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У здания Минфина Латвии появился гроб
У здания Минфина Латвии появился… гроб. А знаки процентов на деревянном ящике как бы намекают, что инфляция и рост цен вызывают все больше вопросов у жителей республики. Людям надоело недоедать и кормить Украину.
При этом, как отмечают местные журналисты, латвийские власти сделали все, чтобы в стране стало невыносимо жить. По их словам, в недалеком будущем на машинах смогут ездить только министры и депутаты парламента, а жить в квартирах с отоплением только олигархи, члены правлений крупных компаний и госакционеры.
Дыра в бюджете на 2025 год превысит 2 млрд евро. При этом приоритетами в Минфине называют внутреннюю и внешнюю безопасность. На оборону планируют потратить более 10 % госказны. На чем будут экономить? Естественно, на малообеспеченных жителях Латвии, потому как все, кто мог, уже давно покинули страну в поисках лучшей жизни в этом европейском саду.