ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

У Байдена удалили злокачественную опухоль

У Байдена удалили злокачественную опухоль

Президент США Джо Байден успешно перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже, сообщаетsputnik.byсо ссылкой наReuters.Операция прошла 16 февраля. Лечащий врачамериканского лидера КевинО'Коннор отметил необходимость продолжать дальнейшее наблюдение политика у дерматолога.

В феврале Байден прошел комплексное ежегодное медобследование. По итогам осмотра О'Коннор обнародовал отчет, в котором говорилось, что "президент США остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все