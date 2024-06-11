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У белорусской границы появится немецкая база
Литовские СМИ сообщают, что военный городок, где будут размещены солдаты немецкой бригады, возведут в 20 километрах от белорусской границы. Здесь прежде пролегал воздушный коридор для гражданских судов, его сочли нужным перенести. Военный городок занял территорию нескольких деревень и кладбищ: власти обещают сохранить доступ сюда для местных жителей, но вряд ли это реально, ведь речь идет в том числе об армейских полигонах. Для тренировки немецких и литовских солдат будет возведен город-призрак, тут станут отрабатывать навыки ведения боев в условиях жилой застройки.
Общая площадь объекта составляет около 170 кв. км, а периметр насчитывает около 10 км. У нас будет много стрельбищ для упражнений со стрелковым оружием, танковый полигон, а также что-то вроде небольшого города, способного вместить взвод солдат.
Военная база примет 5 тыс. военнослужащих бундесвера, часть из них уже прибыла в Литву. Основательность создателей военного городка и его расположение вызывают опасения: солдат, вероятно, обучают ведению наступательных действий: иначе для каких еще целей им может понадобиться умение воевать в условиях жилой застройки?
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