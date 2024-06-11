У белорусской границы появится немецкая база

Литовские СМИ сообщают, что военный городок, где будут размещены солдаты немецкой бригады, возведут в 20 километрах от белорусской границы. Здесь прежде пролегал воздушный коридор для гражданских судов, его сочли нужным перенести. Военный городок занял территорию нескольких деревень и кладбищ: власти обещают сохранить доступ сюда для местных жителей, но вряд ли это реально, ведь речь идет в том числе об армейских полигонах. Для тренировки немецких и литовских солдат будет возведен город-призрак, тут станут отрабатывать навыки ведения боев в условиях жилой застройки.