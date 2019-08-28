У берегов Бразилии проходят масштабные международные военные учения ЮНИТАС

В маневрах участвуют порядка 4 тысяч военнослужащих из 11 стран, в том числе из США, Чили, Аргентины, Японии и Великобритании. Солдаты ВМС отрабатывают взаимодействие в боевых условиях, согласованность и слаженность действий.



