У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его эпицентр находился в 100 километрах к северо-западу от города Санта-Крус. В нем проживают около 33-х тысяч человек. Подземные толчки вызвали панику среди населения. Жертв нет.