У берегов Джорджии перевернулось грузовое судно

Поисково-спасательная операция развернулась у берегов штата Джорджия. Там перевернулось грузовое судно. Береговой охране США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Пропавшие без вести - граждане Южной Кореи. Судно "Голден Рэй"следовало в Балтимор под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили. Поиски людей затрудняет пожар, который вспыхнул на борту перевернувшегося судна.



