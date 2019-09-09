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У берегов Джорджии перевернулось грузовое судно

Поисково-спасательная операция развернулась у берегов штата Джорджия. Там перевернулось грузовое судно. Береговой охране США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Пропавшие без вести - граждане Южной Кореи. Судно "Голден Рэй"следовало в Балтимор под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили. Поиски людей затрудняет пожар, который вспыхнул на борту перевернувшегося судна.

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