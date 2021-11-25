У берегов Франции перевернулась лодка: погиб 31 беженец

Очередные жертвы миграционного кризиса в Европе. В водах пролива Па-де-Кале перевернулась лодка с беженцами. Погиб 31 человек. Выжили двое, за их жизнь сейчас борются медики. В МВД Франции сообщили, что полиция задержала четырех перевозчиков, которые могут быть ответственны за трагедию.

Произошедшее показывает, что операции, которую проводят наши друзья, патрулируя свое побережье при технической, а также финансовой поддержке Соединенного Королевства в размере 54 млн фунтов, недостаточно. Мы предлагаем расширить оказываемую нами поддержку и совместно с нашими партнерами следить за ситуацией на пляжах, откуда выходят в море эти лодки.

Произошедшее показывает, что операции, которую проводят наши друзья, патрулируя свое побережье при технической, а также финансовой поддержке Соединенного Королевства в размере 54 млн фунтов, недостаточно. Мы предлагаем расширить оказываемую нами поддержку и совместно с нашими партнерами следить за ситуацией на пляжах, откуда выходят в море эти лодки.

Трагедия в проливе вызвала возмущение общественности по обе стороны Ла-Манша. В порту Кале прошел митинг активистов правозащитных организаций, а в британской прессе на первых полосах появилась красноречивая фотография: в кадре французский полицейский патруль спокойно наблюдает за тем, как мигранты грузятся в лодку, чтобы отплыть в сторону Британии. Фото сделано в день перед инцидентом. Вот только пока не слышно, чтобы Брюссель вводил санкции против президента Макрона или французских предприятий. Как обычно, это другое.