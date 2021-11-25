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У берегов Франции перевернулась лодка: погиб 31 беженец
Очередные жертвы миграционного кризиса в Европе. В водах пролива Па-де-Кале перевернулась лодка с беженцами. Погиб 31 человек. Выжили двое, за их жизнь сейчас борются медики. В МВД Франции сообщили, что полиция задержала четырех перевозчиков, которые могут быть ответственны за трагедию.
Великобритания призвала Париж усилить борьбу с преступными группировками, переправляющими мигрантов
Инцидент рассматривался на экстренном совещании, которое созвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он призвал правительство Франции усилить борьбу с преступными группировками, которые занимаются перевозкой нелегальных мигрантов, а также заявил, что готов направить во Францию британские войска.
Произошедшее показывает, что операции, которую проводят наши друзья, патрулируя свое побережье при технической, а также финансовой поддержке Соединенного Королевства в размере 54 млн фунтов, недостаточно. Мы предлагаем расширить оказываемую нами поддержку и совместно с нашими партнерами следить за ситуацией на пляжах, откуда выходят в море эти лодки.
Трагедия в проливе вызвала возмущение общественности по обе стороны Ла-Манша. В порту Кале прошел митинг активистов правозащитных организаций, а в британской прессе на первых полосах появилась красноречивая фотография: в кадре французский полицейский патруль спокойно наблюдает за тем, как мигранты грузятся в лодку, чтобы отплыть в сторону Британии. Фото сделано в день перед инцидентом. Вот только пока не слышно, чтобы Брюссель вводил санкции против президента Макрона или французских предприятий. Как обычно, это другое.
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