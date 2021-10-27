У берегов Греции погибли мигранты в попытках пересечь Эгейское море

Очередной эпизод со смертями мигрантов у границ Евросоюза. На этот раз у берегов Греции. 27 беженцев из стран Азии и Африки попытались пересечь Эгейское море. Из-за плохих погодных условий лодка перевернулась. Женщина и трое детей утонули. 22-х потерпевших спасла береговая охрана. Еще один человек числится пропавшим без вести.