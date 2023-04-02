ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение

У южного побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, пишет БЕЛТА.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло 2 апреля на глубине 30 км. Эпицентр стихии находился в 80 км к северо-западу от города Бим (Западные Малые Зондские острова).

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами в островном государстве не объявлялась.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все