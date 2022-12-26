Десятки беженцев из Мьянмы спасли у берегов Индонезии

Бежали из Мьянмы в Малайзию в поисках работы. В Индонезии спасли 58 мусульман. Все они в истощенном состоянии от голода. Один из спасенных сообщил, что в открытом море мигранты пробыли более месяца. Предполагается, что беженцы были в составе группы из 190 человек, покинувших Мьянму около месяца назад. Но это судно потерпело бедствие в Андаманском море. ООН тогда призвала к срочному спасению всех, кто был на борту.



