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Десятки беженцев из Мьянмы спасли у берегов Индонезии

Бежали из Мьянмы в Малайзию в поисках работы. В Индонезии спасли 58 мусульман. Все они в истощенном состоянии от голода. Один из спасенных сообщил, что в открытом море мигранты пробыли более месяца. Предполагается, что беженцы были в составе группы из 190 человек, покинувших Мьянму около месяца назад. Но это судно потерпело бедствие в Андаманском море. ООН тогда призвала к срочному спасению всех, кто был на борту.

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