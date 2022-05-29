У берегов Индонезии затонуло судно, есть пропавшие без вести

Страшная трагедия в водах Индонезии. У берегов провинции Южный Сулавеси затонуло судно. По сообщениям местного новостного агентства, 17 человек спасены, 25 считаются пропавшими без вести. Как сообщается, в момент крушения на судне находились всего 42 человека. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нехватки мазута и неблагоприятных погодных условий.