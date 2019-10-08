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У берегов Италии затонуло судно с мигрантами

Итальянская прокуратура расследует происшествие у острова Лампедуза. Накануне там перевернулась лодка с мигрантами. Погибли 13 женщин. Без вести пропали еще около 20-ти человек, в том числе восемь детей. 22 человека удалось спасти.

Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

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