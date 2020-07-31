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У берегов Хорватии все чаще замечают китов

На пляжах Адриатики все чаще фиксируют присутствие китов, дельфинов и даже акул. Около хорватского побережья туристы запечатлели нескольких китов длиной в 15 метров. На приближение прогулочного судна животные не обратили никакого внимания.

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