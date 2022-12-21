У берегов Кипра открыты новые залежи газа

Итальянская энергетическая компания Eni объявила об открытии новых залежей газа у берегов Кипра в скважине Zeus-1, пробуренной на блоке 6 в 162 км от береговой линии на глубине 2 300 метров. Как указывается в распространенном в среду заявлении компании, блок управляется Eni Cyprus, владеющей долей в 50%, с TotalEnergies в качестве партнера. Об этом пишетТАСС.