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У берегов Кипра открыты новые залежи газа
Итальянская энергетическая компания Eni объявила об открытии новых залежей газа у берегов Кипра в скважине Zeus-1, пробуренной на блоке 6 в 162 км от береговой линии на глубине 2 300 метров. Как указывается в распространенном в среду заявлении компании, блок управляется Eni Cyprus, владеющей долей в 50%, с TotalEnergies в качестве партнера. Об этом пишетТАСС.
"Zeus-1 является третьим подряд открытием в блоке 6. Ранее были Cronos-1 и Calypso-1, это подтверждает многообещающие перспективы района и его разработки", - говорится в заявлении компании.
По предварительной оценке, запасы газа в этом резерве составляют от двух до трех триллионов куб. футов, уточняет компания.
Фото:caspianbarrel.org
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