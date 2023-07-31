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У берегов Нидерландов шестые сутки горит судно с 2800 автомобилями
У берегов Нидерландов уже шестые сутки полыхает судно. На его борту находится почти три тысячи люксовых автомобилей. Потушить пламя не удается из-за конструкции сухогруза и сильного ветра. Он же мешает отбуксировать автовоз к берегу. Жертвой пожара стал один из членов экипажей, остальные 22 человека эвакуированы. По предварительной версии, причиной возгорания стала поломка электромобиля. У него загорелся аккумулятор, и пламя перекинулось на другие машины. Сейчас тушение приостановлено, чтобы на борт не попало слишком много воды. Это может привести к затоплению.
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