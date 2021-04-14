У берегов ОАЭ атаковано израильское судно

Накаленной ситуация остается в отношениях Ирана и Израиля. У берегов ОАЭ атаковано грузовое израильское судно. Местные СМИ сообщают, что по сухогрузу якобы ударила ракета, выпущенная с дальнего расстояния. Израильская сторона винит в произошедшем Иран. Мол, тот обещал отомстить за атаку на завод по обогащению урана в городе Натанз. Правда, кто ее устроил, тоже не доказано. ВМС Израиля в связи с событиями переведены в полную боевую готовность.