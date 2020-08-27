У берегов Сардинии сгорела туристическая яхта

Происшествие в водах Средиземного моря. У берегов Сардинии загорелась и пошла ко дну туристическая яхта. Лодка направлялась на остров Капри. В спасательной операции задействовали вертолет и два катера. И в итоге береговая охрана сумела спасти всех находящихся на борту. Среди них 9 членов экипажа и 8 казахстанских туристов. Причина пожара на яхте выясняется.