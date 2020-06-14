У берегов Туниса перевернулось судно c мигрантами

По меньшей мере 61 человек погиб. Отмечается, что среди утонувших был ребенок. По данным Reuters, судно с мигрантами в конце прошлой недели отчалило от тунисского архипелага Керкенна и следовало к берегам Италии.



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